Банкиры выяснили, что жители Латвии упорно отказываются копить деньги - каждый пятый живет от получки до получки
Пятая часть — 21% — жителей Латвии и Литвы по-прежнему считают, что самый эффективный способ откладывать деньги — это наличные. Это показал опрос, проведенный одним из латвийских банков.
Согласно опросу, чаще всего наличные в качестве способа накоплений выбирают люди в возрасте от 50 до 59 лет — в Латвии почти каждый третий (29%) из этой возрастной группы, а также респонденты с доходом менее 1000 евро. Цифровые решения, наоборот, чаще используют молодые люди.
Стимулом для накоплений обычно является наличие конкретной цели — поездка, ремонт жилья или покупка автомобиля. Это указали 21% респондентов в Литве, 15% в Эстонии и 13% в Латвии.
"Несмотря на наличие различных инструментов, значительная часть жителей Балтии по-прежнему не откладывает деньги", - говорится в пресс-релизе банка, заказавшего опрос. Почти каждый пятый житель Латвии (19%) не имеет накоплений. Аналогичная ситуация в Эстонии (21%). В Литве ситуация несколько лучше — не копят только 13% респондентов.
А может латвийский народ не откладывает на черный день, так как у него денег куры не клюют? Ведь как мы недавно писали, по росту зарплат за год жители Латвии обогнали население многих куда более богатых стран.