Банкиры выяснили, что жители Латвии упорно отказываются копить деньги - каждый пятый живет от получки до получки

Согласно опросу, чаще всего наличные в качестве способа накоплений выбирают люди в возрасте от 50 до 59 лет — в Латвии почти каждый третий (29%) из этой возрастной группы, а также респонденты с доходом менее 1000 евро. Цифровые решения, наоборот, чаще используют молодые люди.