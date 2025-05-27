Сколько можно жаловаться? По росту зарплат за год жители Латвии обогнали население многих куда более богатых стран
В 2024 году годовая валовая заработная плата в номинальном выражении выросла почти во всех 32 европейских странах, за исключением Финляндии, где был зафиксирован незначительный спад.
Однако вышеуказанные данные не учитывают инфляцию. При корректировке на потребительскую инфляцию реальные зарплаты снизились в четырех странах. Это показывает, что эффект от номинального роста зарплат значительно снижается при учете роста цен.
Так какие страны Европы зафиксировали наибольшие реальные приросты и сокращения зарплат в 2024 году? Данные основаны на средней зарплате одного работника без детей, выраженной в национальной валюте. Согласно отчету ОЭСР Taxing Wages 2025 и данным Eurostat, среди стран ЕС, трех государств ЕАСТ, Великобритании и страны-кандидата Турции, последняя выделяется как чемпион по уровню инфляции, а также лидер по номинальному росту зарплат — рост составил 82,9% по сравнению с 2023 годом. Такой резкий скачок объясняется крайне высокой инфляцией в стране — 58,3%.
Турция заняла и первое место по росту реальных зарплат до вычета налогов — 15,5%. При этом оппозиционные партии и бывший руководитель Турецкого института статистики (TurkStat) утверждают, что официальные данные по инфляции занижены, и реальный уровень инфляции может быть значительно выше.
На втором месте — Румыния, с ростом номинальных зарплат на 20,9% и реальных — на 14,3%. Этому способствовала сравнительно низкая инфляция — 5,8%. Третье место заняла Болгария, где реальные зарплаты выросли на 9,2% при номинальном росте на 12% и инфляции на уровне 2,6%.
Реальный рост зарплат превысил 7% еще в пяти странах. Мальта — 9%, Венгрия — 8,9%, Латвия — 8,4%, Польша — 7,8%, Литва — 7,2%.
В странах Южной Европы рост оказался скромнее: Италия — 2,7%, Греция — 1,7%, Испания — 1,9%, Кипр — 2,1%. Эти показатели выше, чем в большинстве стран Западной Европы, однако значительно отстают от темпов роста в Восточной Европе.
Впрочем, как бы быстро не росли доходы в Латвии, их размеры по сравнению со многими странами ЕС весьма скромны. Средняя зарплата в Латвии по-прежнему остается ниже 2 000 евро.