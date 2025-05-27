Сколько можно жаловаться? По росту зарплат за год жители Латвии обогнали население многих куда более богатых стран

Так какие страны Европы зафиксировали наибольшие реальные приросты и сокращения зарплат в 2024 году? Данные основаны на средней зарплате одного работника без детей, выраженной в национальной валюте. Согласно отчету ОЭСР Taxing Wages 2025 и данным Eurostat, среди стран ЕС, трех государств ЕАСТ, Великобритании и страны-кандидата Турции, последняя выделяется как чемпион по уровню инфляции, а также лидер по номинальному росту зарплат — рост составил 82,9% по сравнению с 2023 годом. Такой резкий скачок объясняется крайне высокой инфляцией в стране — 58,3%.