Мультяшный оскароносный кот помогает Латвии попасть в Совет Безопасности ООН
В главной штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США) состоялся показ латвийского анимационного фильма "Поток", организованный постоянным представительством Латвии при ООН в сотрудничестве с Кинообществом ООН.
Показ прошел в рамках программы публичной дипломатии в поддержку кампании Латвии по продвижению своей кандидатуры в Совет безопасности ООН. Цель кампании — добиться успешного избрания Латвии в ходе выборов 2025 года на срок с 2026 по 2027 год. Выборы состоятся на следующей неделе, 3 июня.
Цель мероприятия — подчеркнуть значение солидарности и многостороннего сотрудничества в противостоянии глобальным вызовам, а также продемонстрировать достижения латвийского кинематографа высшего уровня. На показе присутствовали дипломаты государств-членов ООН, представители секретариата ООН, а также представители диаспоры и гражданского общества.
"Латвия в своей кампании по избранию в Совет безопасности ООН делает акцент на вопросах безопасности, устойчивого развития и сотрудничества. Заявка Латвии на участие в СБ ООН — это четкий сигнал нашим стратегическим партнерам о готовности внести вклад в международный мир и безопасность, отстаивать международное право и продвигать многостороннее взаимодействие еще более активно», - комментирует посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес.
Латвия уже два года ведет кампанию по продвижению страны в Совет безопасности ООН. Особо усиленно официальная Рига обхаживает страны Африки.