Мультяшный оскароносный кот помогает Латвии попасть в Совет Безопасности ООН

"Латвия в своей кампании по избранию в Совет безопасности ООН делает акцент на вопросах безопасности, устойчивого развития и сотрудничества. Заявка Латвии на участие в СБ ООН — это четкий сигнал нашим стратегическим партнерам о готовности внести вклад в международный мир и безопасность, отстаивать международное право и продвигать многостороннее взаимодействие еще более активно», - комментирует посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес.