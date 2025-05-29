Туристов, путешествующих на авто по Италии, предупредили: эти две вещи обязательно должны быть в машине

Размер штрафов за отсутствие треугольника или жилета варьируется от 41 до 168 евро в зависимости от региона и ситуации. Кроме возможного штрафа, отсутствие оборудования может серьезно задержать поездку и вызвать ненужный стресс. В условиях горных дорог, загруженных улиц и скоростных автомагистралей в Италии такие меры особенно важны. Перед поездкой стоит заранее проверить наличие всех обязательных предметов в машине — это поможет избежать неприятностей и обеспечит безопасность.