Туристов, путешествующих на авто по Италии, предупредили: эти две вещи обязательно должны быть в машине
Планирующим поездку в Италию на автомобиле, напомнили о необходимости соблюдать местные требования по безопасности: проверка соблюдения этих правил ужесточилась, а штрафы за несоблюдение могут быть значительными.
По информации портала Show Plates World, итальянская полиция активно проверяет автомобили и наличие обязательного оборудования, и при его отсутствии турист может получить штраф прямо на месте. Кроме того, водителя могут обязать немедленно приобрести недостающее снаряжение, прежде чем он сможет продолжить путь.
Итальянские правила обязывают всех водителей иметь в автомобиле предупреждающий треугольник, который используется в случае поломки или аварии для предотвращения дальнейших столкновений, а также светоотражающий жилет, который необходимо надевать при выходе из автомобиля на дороге или автостраде, чтобы быть видимым для других водителей.
Для машин с правым рулем, включая британские автомобили, обязательны специальные наклейки на фары — дефлекторы, чтобы не ослеплять водителей на встречной полосе.
Эксперты подчеркивают, что эти предметы не просто формальность, а реальные меры безопасности. Например, треугольник позволяет другим участникам движения заранее снизить скорость, жилет делает человека заметнее в темноте, а дефлекторы на фарах предотвращают аварии из-за ослепления.
Размер штрафов за отсутствие треугольника или жилета варьируется от 41 до 168 евро в зависимости от региона и ситуации. Кроме возможного штрафа, отсутствие оборудования может серьезно задержать поездку и вызвать ненужный стресс. В условиях горных дорог, загруженных улиц и скоростных автомагистралей в Италии такие меры особенно важны. Перед поездкой стоит заранее проверить наличие всех обязательных предметов в машине — это поможет избежать неприятностей и обеспечит безопасность.
Кроме официальных законов, существуют и неформальные. Так, живущие в Италии давно заметили: почти любой турист всегда нарушает два правила при заказе еды в ресторане.