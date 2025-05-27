Глава Детской больницы: родильные отделения в Латвии пора закрывать
В Латвии невозможно поддерживать работу 17 родильных отделений, если в сутки рождаются лишь 30 детей, заявил сегодня председатель правления Детской клинической университетской больницы (BKUS) Валтс Аболс в рамках дискуссии "Цена жизни: насколько велика дыра в финансировании здравоохранения?".
Валтс Аболс отметил, что на фоне снижения рождаемости Латвии придется принимать решения, которых до сих пор не было. С уменьшением числа детей возрастает ценность каждого новорожденного и каждого взрослого. Он пояснил, что сокращение численности населения серьезно влияет на доступность человеческого капитала как в стране в целом, так и в сфере здравоохранения.
На недавней конференции в Риге было заключено, что если раньше обсуждали привлечение людей из-за рубежа, то теперь главное — сохранить и использовать тех, кто уже живет в стране. Вероятно, многим людям придется работать дольше, и от состояния их здоровья будет зависеть развитие государства.
Аболс также подчеркнул важность готовности к кризисам и снижения рисков. «Системно важно понимать: кризисы будут — больше или меньше, раньше или позже. Главное — скольким людям медики смогут помочь в условиях кризиса», — сказал глава BKUS. Он напомнил, что во время пандемии Covid-19 именно мощность системы здравоохранения и ее способность оказывать помощь населению определяли, насколько строго государства ограничивали экономику. Поэтому необходимо укреплять устойчивость системы здравоохранения как с точки зрения инфраструктуры, так и человеческих ресурсов.
Аболс подчеркнул, что в случае кризиса население Латвии окажется одним из самых больных среди стран Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского союза.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Латвия находится почти на последних местах по большинству показателей здоровья.