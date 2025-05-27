Глава Детской больницы: родильные отделения в Латвии пора закрывать

Аболс также подчеркнул важность готовности к кризисам и снижения рисков. «Системно важно понимать: кризисы будут — больше или меньше, раньше или позже. Главное — скольким людям медики смогут помочь в условиях кризиса», — сказал глава BKUS. Он напомнил, что во время пандемии Covid-19 именно мощность системы здравоохранения и ее способность оказывать помощь населению определяли, насколько строго государства ограничивали экономику. Поэтому необходимо укреплять устойчивость системы здравоохранения как с точки зрения инфраструктуры, так и человеческих ресурсов.