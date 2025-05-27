Смертельное ДТП на Мангальсале: один пешеход погиб на месте, другой в состоянии шока после удара продолжал идти
Двигаясь по улице Сайвас на Мангальсале, водитель автомобиля не смог избежать столкновения с двумя мужчинами, которые шли по дороге. Водитель наехал на обоих пешеходов, но выжил только один из них.
Дорога, ведущая к молу Мангальсалы, была залита кровью. Здесь автомобиль марки Mitsubishi сбил двух мужчин, которые передвигались по проезжей части. Хотя эта территория находится в жилой зоне, водитель, по всей видимости, значительно превысил разрешенную скорость, сообщает «Degpunktā».
«Здесь природный парк, надо бы соблюдать скорость, но никто этого не делает. На моле полно рыбаков, днем и ночью все туда-сюда ходят», — рассказывает местный житель.
Примерно в 50 метрах от самой большой лужи крови пятна виднелись на кустах и земле. Возможно, один из мужчин в состоянии шока после удара еще некоторое время продолжал идти. Второй человек скончался на месте происшествия до приезда медиков. «Медики службы неотложной медицинской помощи оказали помощь одному пострадавшему, который под наблюдением бригады врача-специалиста в состоянии средней тяжести с различными телесными повреждениями был доставлен в лечебное учреждение», — сообщила представитель скорой Лаура Берзиня.
В настоящее время эксперты выясняют, были ли оба пешехода в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент известно, что водитель автомобиля не употреблял алкоголь перед поездкой.