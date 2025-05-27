Смертельное ДТП на Мангальсале: один пешеход погиб на месте, другой в состоянии шока после удара продолжал идти

Примерно в 50 метрах от самой большой лужи крови пятна виднелись на кустах и земле. Возможно, один из мужчин в состоянии шока после удара еще некоторое время продолжал идти. Второй человек скончался на месте происшествия до приезда медиков. «Медики службы неотложной медицинской помощи оказали помощь одному пострадавшему, который под наблюдением бригады врача-специалиста в состоянии средней тяжести с различными телесными повреждениями был доставлен в лечебное учреждение», — сообщила представитель скорой Лаура Берзиня.