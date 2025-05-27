ЕС дал Shein один месяц: фальшивые скидки в интернет-магазине нарушают закон

Сообщается, что у Shein есть один месяц на то, чтобы ответить на выводы расследования, в противном случае компании грозят штрафы, размер которых будет зависеть от объемов продаж в странах ЕС, где были выявлены нарушения. «Теперь Shein должна взять на себя ответственность, соблюдать правила и полностью привести свои действия в соответствие с потребительскими стандартами ЕС», — заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт.