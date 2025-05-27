ЕС дал Shein один месяц: фальшивые скидки в интернет-магазине нарушают закон
Фальшивые скидки, давление на потребителей и другие практики китайской платформы Shein нарушают законодательство, заявляет Европейский союз (ЕС).
Сообщается, что у Shein есть один месяц на то, чтобы ответить на выводы расследования, в противном случае компании грозят штрафы, размер которых будет зависеть от объемов продаж в странах ЕС, где были выявлены нарушения. «Теперь Shein должна взять на себя ответственность, соблюдать правила и полностью привести свои действия в соответствие с потребительскими стандартами ЕС», — заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт.
Представитель Shein отметил: «Нашим приоритетом остается обеспечение безопасного, надежного и приятного опыта онлайн-шопинга для европейских потребителей».
В понедельник ЕС сообщил, что расследование, проведенное его органом по защите прав потребителей, выявило «широкий спектр практик, с которыми сталкиваются покупатели на Shein и которые нарушают законодательство ЕС». Среди нарушений — вводящая в заблуждение информация, поддельные ярлыки товаров, ложные заявления об экологичности и скрытие контактных данных. Также были выявлены случаи, когда компания демонстрировала скидки, не основанные на реальных предыдущих ценах, и устанавливала фиктивные сроки, чтобы создать у потребителей ощущение срочности и побудить их к покупке.
ЕС также потребовал от Shein обеспечить, чтобы отзывы и оценки продуктов не вводили потребителей в заблуждение.
«Все компании, предоставляющие услуги потребителям ЕС, обязаны соблюдать наши правила. Сегодняшние действия посылают четкий сигнал: мы не станем колебаться, привлекая к ответственности платформы электронной коммерции — независимо от того, где они находятся», — заявил Макграт.
Представитель Shein добавил, что компания «конструктивно сотрудничает с национальными потребительскими органами и Еврокомиссией, чтобы подтвердить свою приверженность соблюдению законов и правил ЕС, и мы продолжаем активно участвовать в этом процессе, чтобы устранить все замечания».