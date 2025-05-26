Витрины Shein в центре Риги: неужели в столице действительно открывается первый магазин?
фото: @Jauns.lv
Магазин на перекрестке улицы Бривибас и бульвара Райня.
В Латвии

Витрины Shein в центре Риги: неужели в столице действительно открывается первый магазин?

Violanta Dzene

Jauns.lv

В Риге несколько прохожих заметили, что на перекрестке улицы Бривибас и бульвара Райня, напротив памятника Свободы, витрины одного из зданий украшены логотипом Shein и QR-кодом, который ведет на сайт. Там указано, что "открывается первый магазин Shein в Латвии". Соответствует ли это действительности?

Как известно, китайская онлайн-платформа Shein, предлагающая в основном одежду, аксессуары, обувь и другие товары по сравнительно низким ценам, пользуется популярностью по всему миру, в том числе и в Латвии.

Хотя товары Shein преимущественно продаются онлайн, в некоторых странах уже появлялись временные pop-up магазины, которые работают всего несколько дней и дают клиентам возможность лично посмотреть и приобрести продукцию, обычно доступную только в интернете. В Токио, Япония, Shein открыл постоянный магазин, который действует как выставочный зал — в нем можно осмотреть товары и заказать их онлайн с помощью QR-кодов.

Несколько рижан и гостей столицы заметили, что витрины здания в самом центре украшены логотипом Shein и QR-кодом, сканирование которого приводит к приглашению на открытие магазина Shein. Посетителям предлагается ввести свой адрес электронной почты и получить бесплатный входной билет. На сайте говорится: "Поспеши — количество мест ограничено. Присоединяйся к нашему клубу уже сейчас".

фото: скриншот
Скриншот приглашения.
Скриншот приглашения.

Согласно информации, размещенной на сайте, этот проект связан с компанией Shein Club, которая с 2022 года зарегистрирована в Коммерческом регистре Латвии. Бенефициарами SIA "Shein Club" являются Янис Муйжниекс и Каспарс Тераудс, которым также принадлежит компания SIA "Best Brands", работающая под брендом Četras zoles.

Издание Jauns.lv выяснило, что в Латвии действительно планируется открытие первого магазина Shein. Дата открытия пока неизвестна, но ближе к событию заинтересованным обещают предоставить более подробную информацию.

Несмотря на то, что Shein часто критикуют за качество, а независимые исследования показывают, что некоторые товары содержат высокий уровень токсичных химических веществ, покупатели ценят этот бренд за его низкие цены, делающие продукцию доступной для широкой аудитории, особенно для молодежи.

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