В Европе продолжают расти цены на газ: подвел новый поставщик голубого топлива

Норвегия стала главным поставщиком газа в Европу после того, как Россия сократила поставки по трубопроводам после полномасштабного вторжения в Украину. На месторождении Тролль возникли проблемы с внешним электроснабжением, а на перерабатывающем заводе Nyhamna и месторождении Aasta Hansteen продолжаются плановые ремонтные работы. На фоне всех проблем эталонные голландские фьючерсы подорожали на 1,2% до 36,90 евро за мегаватт-час.