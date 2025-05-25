Сколько стоит прокормить одного ребенка в Латвии? Родители назвали вполне приемлемые цифры
В рамках опроса латвийские родители рассказали, сколько денег уходит на пропитание и гигиену их детей и какие позиции - самые затратные.
Согласно опросу компании Maxima Latvija, среди детских товаров самыми затратными оказываются продукты детского питания: молочные смеси, разнообразные каши, фруктовые и десертные пюре, а также пюре из мяса и овощей. На втором месте — подгузники и влажные салфетки, обеспечивающие гигиену ребенка. Третью позицию занимает категория игрушек, что отражает стремление родителей заботиться о досуге и развитии ребенка.
Большинство родителей (70 %) с одним или двумя детьми тратят на их содержание более 200 евро в месяц. Как отмечают участники опроса, основные расходы связаны с продуктами питания (78 %), различными лакомствами (67 %) и гигиеническими средствами (61 %). Большинство респондентов указывает, что ежемесячно тратит на питание одного ребенка от 60 до 100 евро, а на сладости и гигиену — до 50 евро.
Также отмечается, что расходы на ребенка увеличиваются в праздничные периоды — например, на дни рождения, именины или во время смены сезонов. В это время родители заботятся о подарках, праздничном столе с угощениями и свежими продуктами, а также приобретают сезонные игрушки.
В свою очередь, досуг детей требует немалых вложений. С приближением летних каникул многие родители задумываются о детских летних лагерях. В социальных сетях активно обсуждается вопрос: насколько доступны такие лагеря для среднестатистической латвийской семьи?