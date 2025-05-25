Сколько стоит прокормить одного ребенка в Латвии? Родители назвали вполне приемлемые цифры

Большинство родителей (70 %) с одним или двумя детьми тратят на их содержание более 200 евро в месяц. Как отмечают участники опроса, основные расходы связаны с продуктами питания (78 %), различными лакомствами (67 %) и гигиеническими средствами (61 %). Большинство респондентов указывает, что ежемесячно тратит на питание одного ребенка от 60 до 100 евро, а на сладости и гигиену — до 50 евро.