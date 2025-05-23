Трамп пошел войной на Европу: хозяин Белого дома объявил о введении огромных пошлин на товары из ЕС
Президент США Дональд Трамп пригрозил в пятницу ввести 50-процентный таможенный тариф на импорт из Европейского союза с 1 июня.
В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что торговые переговоры с ЕС "никуда не двигаются", добавив, что он рекомендует "ввести прямой 50-процентный тариф для Европейского союза с 1 июня 2025 года".
Трамп раскритиковал ЕС, заявив, что этот блок был "создан в первую очередь для того, чтобы получать выгоду от Соединенных Штатов в торговле, и с ним очень трудно сотрудничать".
Американский лидер обвинил также ЕС в "их мощных торговых барьерах, налоге на добавленную стоимость, смехотворных штрафах для компаний, немонетарных торговых преградах, валютных манипуляциях, несправедливых и необоснованных судебных исках против американских компаний". Это заявление Трампа вызвало падение на европейских фондовых рынках.
По мнению экономистов, пошлины Трампа ударят по Латвии дважды – сначала это сделают США, потом - Европейский Союз, косвенно, конечно.