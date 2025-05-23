"Полная тишина": в Латвии проверили сирены тревоги, но многие их так и не услышали
В пятницу в 10:00 по всей Латвии на три минуты были включены сирены тревоги — так Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) проверяла работу государственной системы раннего оповещения. Но, судя по отзывам в социальных сетях, далеко не все жители их услышали. В некоторых местах звук был слабым, в других — отсутствовал вовсе.
Судя по реакции жителей в соцсетях и комментариях под новостями стало ясно - многие ничего не услышали.
- «В Межциемсе еле слышно, а если вокруг шумно — вообще никак», — написала Ивета.
- «У нас вообще ничего не слышно, сирена очень-очень далеко», — пожаловалась Эльвира.
- «На Улманя гатве, 3 — ничего не было слышно. Узнала от знакомых по телефону. Тут и так район шумный», — отметила Айга.
- «Саласпилс — полная тишина», — кратко добавила Виктория.
- «В Малпилсе — тишина», — написала Лариса.
- «В Кенгарагсе ничего не слышала», — добавила Эсмерльда.
- «В Плявниеках был полный покой, не считая кукушки», — пошутила Илона.
Некоторые пользователи вспоминали времена, когда сирены были действительно слышны на весь город. «Раньше были сирены — их слышали по всей округе. А эти современные — как бабушкин радиоприемник. Полнейшая чепуха, на которую, наверное, потратили кучу денег», — написал Ренарс.
Но были и положительные отзывы:
- «Спасибо, в Шампетере у T/C Spice сирену слышали громко и четко!» — поделилась Мадара.
- «В Лиелупе звучала довольно долго», — отметила Айя.
- «В Айзпуте было слышно очень хорошо!» — добавила Айя.
- «В Балдоне слышали хорошо», — подтвердила Занда.
- «В Карсаве — слышимость была отличной», — сообщила Лолита.
Но большинство отзывов сходятся в одном: громкость сирен недостаточна. Кто-то вообще не знает, как они должны звучать, кто-то сравнивает их с фоновым шумом, кто-то даже задался вопросом — действительно ли сирены работали все обещанные три минуты?
В ГПСС ранее уточняли, что проверка необходима для оценки технического состояния системы и понимания, какие районы нуждаются в улучшении покрытия. Полученные данные будут проанализированы, чтобы система могла действительно выполнять свою функцию в случае реальной угрозы.