"Полная тишина": в Латвии проверили сирены тревоги, но многие их так и не услышали

Некоторые пользователи вспоминали времена, когда сирены были действительно слышны на весь город. «Раньше были сирены — их слышали по всей округе. А эти современные — как бабушкин радиоприемник. Полнейшая чепуха, на которую, наверное, потратили кучу денег», — написал Ренарс.