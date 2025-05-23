Bloomberg: Путин отказался ехать на переговоры с Украиной в Ватикан

Источники агентства также рассказали, что США сейчас находятся в контакте с Киевом, чтобы способствовать переговорам, и одновременно сигнализируют Москве о нежелательности участия в консультациях сторонников жесткой линии вроде Владимира Мединского - помощника президента РФ, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 16 мая текущего года и в 2022 году.