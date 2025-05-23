Bloomberg: Путин отказался ехать на переговоры с Украиной в Ватикан
Президент России Владимир Путин не будет участвовать в мирных переговорах по Украине в Ватикане или где-либо еще в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на российских чиновников.
Как сообщает Deutsche Welle, в Кремле предпочитают сосредоточиться на переговорах технического уровня, которые стартовали в Стамбуле 16 мая. Путин не поедет в страну НАТО Италию "по соображениям безопасности", а также потому, что Россия не считает Ватикан нейтральной стороной в конфликте.
Вовлечение в переговорный процесс Ватикана вызывает скепсис и у Русской православной церкви - она рассматривает Святой престол как "исторического соперника" в Украине, а также упрекает его за отсутствие критики в адрес киевских властей, закрывавших храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.
Москва отдает предпочтение Турции как площадке для обсуждения условий будущего меморандума о мире, рассказали три собеседника Bloomberg, близких к Кремлю. Один из высокопоставленных европейских чиновников отметил, что выбор российской стороной Турции и участников переговоров 2022 года может свидетельствовать о намерении России "вернуться к исходной точке".
Источники агентства также рассказали, что США сейчас находятся в контакте с Киевом, чтобы способствовать переговорам, и одновременно сигнализируют Москве о нежелательности участия в консультациях сторонников жесткой линии вроде Владимира Мединского - помощника президента РФ, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 16 мая текущего года и в 2022 году.
Идею проведения встречи в Ватикане выдвинул президент США Дональд Трамп. Позднее инициативу поддержал и новый понтифик - папа римский Лев XIV. Как мы недавно сообщали, президент Финляндии Александр Стубб объявил о том, что переговоры о перемирии скоро пройдут Ватикане.