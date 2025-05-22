Объявлено о том, что переговоры о перемирии между Украиной и Россией пройдут в Ватикане
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что "технические" переговоры между представителями Украины и России по поводу завершения войны могут продолжиться в Ватикане уже через несколько дней.
При этом, как сообщает Deutsche Welle, финский политик заявил, что США не выходят из переговорного процесса. "Они не сдались. И сейчас посредников стало больше. Раньше эту роль играли только США, теперь же Европа тоже присоединяется", - цитирует слова Стубба издание Yle. Президент Финляндии назвал такое развитие ситуации хорошим.
По словам Стубба, после разговора президента США Дональда Трампа с его украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая, обсуждения продолжились "на разных уровнях".
19 мая Трамп после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что переговоры между Россией и Украиной начнутся "немедленно". Глава Белого дома сразу сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также председателю Еврокомисии Урсуле фон дер Ляйен , президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и финскому лидеру Александру Стуббу.
Потенциальным местом для продолжения переговоров уже тогда назывался Ватикан. 20 мая правительство Италии сообщило, что новый папа римский Лев XIV согласился на роль принимающей стороны.