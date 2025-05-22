Объявлено о том, что переговоры о перемирии между Украиной и Россией пройдут в Ватикане

При этом, как сообщает Deutsche Welle, финский политик заявил, что США не выходят из переговорного процесса. "Они не сдались. И сейчас посредников стало больше. Раньше эту роль играли только США, теперь же Европа тоже присоединяется", - цитирует слова Стубба издание Yle. Президент Финляндии назвал такое развитие ситуации хорошим.