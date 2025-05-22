В Риге ночью ожидается продолжительный дождь

Во многих местах ожидается сильный дождь. При слабом ветре воздух остынет до +9...+12 градусов, в Курземе - до +6...+8 градусов. Днем дождь пройдет преимущественно в восточной части страны, в Курземе пятница будет солнечной. Максимальная температура днем составит +11...+16 градусов.