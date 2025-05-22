Объявлено желтое предупреждение о повышении уровня воды

По прогнозам синоптиков, в четверг на востоке страны ожидаются сильные грозовые ливни. В конце недели на большей части территории страны также пройдут дожди: в пятницу - на востоке, в субботу - в центральных регионах. Только в воскресенье осадков станет меньше - небольшой дождь ожидается лишь в некоторых регионах Латвии.