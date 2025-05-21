Дожди накроют Латвию: прогноз предупреждает о грозах и подъемах воды

В ночь на четверг кратковременный дождь пройдет преимущественно в восточной части страны. Вечером в четверг и в ночь на пятницу во многих местах ожидаются грозы и сильные дожди. В субботу через Латвию с юго-востока может пройти новая обширная зона осадков.