Одному популярному у латвийских туристов региону Италии предсказали этим летом чудовищную жару
Лето в Италии начнется с сильной жары уже в начале июня — согласно новым данным погодных карт WXCharts, на популярном у латвийских туристов острове Сицилия уже 6 июня ожидается температура до 38 градусов Цельсия.
Самая высокая температура прогнозируется в центральной части острова, тогда как на побережье, в таких городах как Палермо и Катания, воздух прогреется до примерно 36 градусов. На материковой части Италии также будет жарко — в районе Фоджи на западе ожидается до 37 градусов, а вблизи Национального парка Альта-Мурджа — около 36. В таких городах как Рим и Неаполь температура поднимется до плюс 30.
Средняя температура в июне на Сицилии составляет около 31,6 градуса, поэтому ожидаемая жара будет особенно нетипичной. Тем не менее, эти значения не являются рекордными. В июне 2003 года в Катенануова, Сицилия, было зафиксировано 41,9 градуса. Абсолютный температурный рекорд Европы также принадлежит Сицилии — в августе 2021 года температура достигла 48,8 градуса, и этот показатель впоследствии был подтвержден Всемирной метеорологической организацией.
Жару, впрочем, ждут не только в Италии. Мы уже писали о том, что согласно прогнозу ученых, этим летом всю Европу может накрыть аномально высокие температуры.