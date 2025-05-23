Одному популярному у латвийских туристов региону Италии предсказали этим летом чудовищную жару

Самая высокая температура прогнозируется в центральной части острова, тогда как на побережье, в таких городах как Палермо и Катания, воздух прогреется до примерно 36 градусов. На материковой части Италии также будет жарко — в районе Фоджи на западе ожидается до 37 градусов, а вблизи Национального парка Альта-Мурджа — около 36. В таких городах как Рим и Неаполь температура поднимется до плюс 30.