Жителям Кулдигского края ради науки измерят черепа и рост

Ректор RSU Айгарс Петерсонс, председатель думы самоуправления Кулдигского края Инесе Асташевска и член правления Roche Latvija Раулс Велиньш подписали меморандум о сотрудничестве в рамках антропологического исследования жителей Латвии, которое будет проводиться в Кулдигском крае. По итогам исследования, RSU получит ценную информацию о том, какие люди жили в Латвии сто лет назад и какие живут сегодня. Эти данные откроют возможности для сравнения и анализа.