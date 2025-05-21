Цены на нефть пошли вверх, реагируя на слухи о возможном ударе Израиля по ядерным объектам Ирана
Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду после сообщений о том, что Израиль готовит удар по иранским ядерным объектам. Сообщения вызвали опасения, что конфликт может нарушить поставки сырья из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подорожали на 68 центов, или на 1,04%, до 66,06 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 70 центов, или на 1,1%, до 62,73 доллара за баррель.
Рынки взволновал американский телеканал CNN. Он сообщил со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с ситуацией, что США получили новую разведывательную информацию, согласно которой Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам. При этом, по данным источников, пока неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение. «Такая эскалация поставит под угрозу не только поставки из Ирана, но и из значительной части всего региона», — полагают аналитики.
Иран занимает третье место по объемам добычи среди стран-членов ОПЕК, и израильская атака может нарушить поставки нефти из этой страны. Также растут опасения, что Иран может ответить блокировкой прохода танкеров через Ормузский пролив — ключевую точку в Персидском заливе, через которую Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют нефть и нефтепродукты.
Всю весну этого года цены на нефть преимущественно снижались. Происходило это из-за того, что ОПЕК+ начала ускорять темпы увеличения производства, плюс возникли опасения снижения спроса на нефть, вызванного торговой войной между США и Китаем.