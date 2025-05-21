Цены на нефть пошли вверх, реагируя на слухи о возможном ударе Израиля по ядерным объектам Ирана

Рынки взволновал американский телеканал CNN. Он сообщил со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с ситуацией, что США получили новую разведывательную информацию, согласно которой Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам. При этом, по данным источников, пока неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение. «Такая эскалация поставит под угрозу не только поставки из Ирана, но и из значительной части всего региона», — полагают аналитики.