Фонд, созданный в 2011 году, курируется Министерством иностранных дел России, его возглавляет бывший посол России в Литве Александр Удальцов. Спецслужбы Литвы, Латвии, Эстонии и других западных стран подтверждают, что этот фонд напрямую связан с российскими спецслужбами. С 2023 года он находится под санкциями Европейского союза. По данным LRT, в период с 2012 по 2024 год «Правфонд» распределил более 6 млн долларов (около 5,4 млн евро) на различные мероприятия в странах Запада.