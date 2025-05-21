В Литве обнаружили, что спецслужбы РФ платили адвокатам и пророссийски настроенным лицам
Контролируемый Россией Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд») в Литве финансировал адвокатов обвиняемых в преступлениях против человечности по делу 13 января и выделял деньги пророссийски настроенным лицам, сообщило в среду LRT.
По данным общественного вещателя, по меньшей мере три юриста, практикующих в Литве, открыли счета в российском «Сбербанке», который также находится под санкциями с 2022 года, для получения оплаты за свою работу.
Адвокат осужденных за преступления против человечности по делу 13 января граждан Литвы Ришард Бурда с 2018 года просит у фонда не менее 60 тыс. евро. Адвокат Юлия Асовская выставила «Правфонду» счет на 15 тыс. евро за представление интересов Геннадия Иванова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат Николай Войнов также потребовал защиту Альбертаса Галинайтиса в ЕСПЧ 15 тыс. евро.
По данным LRT, среди тех, кому «Правфонд» оказывал финансовую поддержку или кто подал заявку на ее получение, — сбежавший от литовских правоохранительных органов Станисловас Томас, соратник находящегося сейчас в тюрьме за шпионаж в пользу России Альгирдаса Паляцкиса Эдикас Ягелавичюс и бывший член Клайпедского городского совета Вячеслав Титов. Деньги были выделены также на защиту самого Паляцкиса.
Как утверждает национальный вещатель, Служба расследования финансовых преступлений не получала запросов ни от Бурды, ни от Войнова, ни от Асовской о выводе денег из подсанкционного субъекта. Такой перевод вознаграждения может рассматриваться как потенциальное нарушение санкций.
Фонд, созданный в 2011 году, курируется Министерством иностранных дел России, его возглавляет бывший посол России в Литве Александр Удальцов. Спецслужбы Литвы, Латвии, Эстонии и других западных стран подтверждают, что этот фонд напрямую связан с российскими спецслужбами. С 2023 года он находится под санкциями Европейского союза. По данным LRT, в период с 2012 по 2024 год «Правфонд» распределил более 6 млн долларов (около 5,4 млн евро) на различные мероприятия в странах Запада.
Тем временем в Латвии население учат, как распознать российского шпиона среди обычных граждан. Эта тема даже привлекла внимание журналистов из издания The New York Times.