Власти ЕС назвали срок, когда украинские беженцы начнут массово возвращаться домой

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на новый прогноз Еврокомиссии. Отмечается, что в январе 2025 года количество получателей временной защиты в Евросоюзе составило около 4,3 млн человек. В Еврокомиссии прогнозируют, что в течение 2025 года количество активных регистраций временной защиты останется в целом стабильным, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.