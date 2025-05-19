Власти ЕС назвали срок, когда украинские беженцы начнут массово возвращаться домой
Пока нет явных признаков того, что война в Украине завершится в ближайшее время. Тем не менее постепенное возращение украинских беженцев из других стран может начаться уже в 2025 году.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на новый прогноз Еврокомиссии. Отмечается, что в январе 2025 года количество получателей временной защиты в Евросоюзе составило около 4,3 млн человек. В Еврокомиссии прогнозируют, что в течение 2025 года количество активных регистраций временной защиты останется в целом стабильным, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.
Кроме того, по данным Еврокомиссии, рост рабочей силы в период с 2022 по 2024 год был, в частности, обусловлен притоком беженцев из Украины. В 2025-2026 годах он может прекратиться.
Также в Еврокомиссии добавили, что экономические последствия полномасштабной войны РФ против Украины остаются крайне неопределенными. Базовый сценарий предполагает, что геополитическая напряженность и санкции против Москвы сохранятся до конца 2026 года.
"Опасения по поводу безопасности усилились, поскольку война в Украине продолжается без признаков разрешения. Несмотря на усилия, предпринимаемые США, ЕС или отдельными государствами-членами, Россией и Украиной, прочное мирное соглашение, дающее достаточные гарантии Украине и ЕС, остается недостижимым", - сказано в прогнозе Еврокомиссии.
Мы недавно сообщали о том, что в ЕС пересчитали украинских беженцев. Оказалось, что в Латвии их больше, чем во многих других странах.