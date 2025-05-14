В ЕС пересчитали украинских беженцев. Оказалось, что в Латвии их больше, чем в большинстве других стран

Если учитывать численность населения каждой страны ЕС, самые высокие показатели получателей временной защиты на тысячу жителей наблюдались в Чехии (33,5), Польше (27,2) и Латвии (26,4). Для всего ЕС этот показатель составил 9,5 на тысячу человек. Всего в Латвии зарегистрировано 49 360 украинских беженцев. Для сравнения: в Литве - 44 225, в Эстонии - 33 595.