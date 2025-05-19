Заморозков этой весной больше не будет, но и жара пока не намечается

Во вторник и среду погода будет преимущественно сухой и солнечной. Ночью температура опустится до +1…+6 градусов, местами возможны заморозки на поверхности травы, а в отдельных прибрежных районах термометры покажут не ниже +8. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса, на побережье будет прохладнее.