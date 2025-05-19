Ожидается, что последние дни мая станут самыми теплыми в этом месяце, однако сильной жары пока не прогнозируется.
В Латвии
Сегодня 18:45
Заморозков этой весной больше не будет, но и жара пока не намечается
Согласно последним прогнозам, этой весной температура воздуха в Латвии больше не опустится ниже нуля. Ранее ожидалось возвращение холодов во второй половине недели, однако новые данные показывают лишь незначительное понижение температуры.
Во вторник и среду погода будет преимущественно сухой и солнечной. Ночью температура опустится до +1…+6 градусов, местами возможны заморозки на поверхности травы, а в отдельных прибрежных районах термометры покажут не ниже +8. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса, на побережье будет прохладнее.
С четверга ожидается более облачная и дождливая погода. В отдельных районах Центральной и Восточной Латвии возможны сильные дожди и грозы. В большинстве регионов ночные температуры будут не ниже +5 градусов, а днем достигнут +10…+17.
Ожидается, что последние дни мая станут самыми теплыми в этом месяце, однако сильной жары пока не прогнозируется.
Ранее Otkrito.lv сообщал: