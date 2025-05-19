"Абсолютное политическое малодушие. Другого диагноза нет": Винькеле - об отказе от реформы пенсий

По данным Министерства благосостояния, выплаты пенсий по выслуге лет за последние 13 лет выросли почти в четыре раза. Если в 2011 году они составляли 29,8 млн евро, то в 2018 году - уже 54,1 млн евро, а в 2024 году - 115,9 млн евро. Соответственно растет и количество получателей таких пенсий - с 7198 человек в 2011 году до 12 176 человек в прошлом году. Эти данные охватывают пенсии, администрируемые Государственным агентством социального страхования, и данные Минобороны о пенсиях военнослужащих, однако реальные суммы и число получателей больше, поскольку в данные не включена информация о пенсиях для сотрудников органов безопасности.