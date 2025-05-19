Pasažieru vilciens: электропоезда работают стабильно, серьезных дефектов нет
С конца марта этого года на пантографах электропоездов, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka, не выявлено новых повреждений, сообщили агентству LETA представители Pasažieru vilciens (PV).
В компании отметили, что также не зафиксировано других дефектов, которые могли бы повлиять на эксплуатацию электропоездов. Тем не менее, во время технического обслуживания и эксплуатации время от времени выявляются незначительные неисправности, которые не носят систематического характера, не влияют на работу поездов и устраняются оперативно.
Электропоезда регулярно проходят техническое обслуживание, что обеспечивает их безопасную и эффективную эксплуатацию. Такие проверки позволяют своевременно выявлять и устранять возможные проблемы, поддерживать техническое состояние поездов, продлевать срок их службы и обеспечивать качественные пассажирские перевозки.
Ранее сообщалось, что с момента запуска новых электропоездов в эксплуатацию в Латвии было зафиксировано четыре случая повреждения пантографов. В трех из них причиной стали технические проблемы с контактной сетью, а в одном случае — грузовик, проезжая через железнодорожный переезд, повредил контактную линию.
Ремонт пантографов новых электропоездов обошелся почти в 100 000 евро.
Также ранее сообщалось, что в новых электропоездах было выявлено около 300 дефектных окон. К середине мая этого года почти 60% из них уже были заменены, однако 134 окна еще предстоит заменить. Завершить замену планируется до конца лета.