Pasažieru vilciens: электропоезда работают стабильно, серьезных дефектов нет

В компании отметили, что также не зафиксировано других дефектов, которые могли бы повлиять на эксплуатацию электропоездов. Тем не менее, во время технического обслуживания и эксплуатации время от времени выявляются незначительные неисправности, которые не носят систематического характера, не влияют на работу поездов и устраняются оперативно.