В Словакии хотят провести референдум об отмене санкций против РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций против Российской Федерации, если его объявят в стране.
"Санкции похожи на чуму, и я отвергаю политику санкций", - сказал он, добавив, что введенные санкции вредят Европе и что Россия быстро адаптировалась к ним. Как сообщает словацкий портал SME, Фицо также отклонил предложения по масштабному новому пакету санкций в то время, когда ведутся мирные переговоры.
Также Фицо высказался о возможном референдуме по отмене антироссийских санкций. Он сказал, что ему не нужен такой референдум, чтобы отклонить санкции, но если он состоится, он поддержит его. А если будут введены санкции, которые навредят Словакии, он наложит на них вето.
В начале организация "Движение словацкого возрождения" подала президенту Петеру Пеллегрини петицию с требованием объявить референдум об отмене антироссийских санкций.
В остальной Европе, наоборот, требуют новых и более жестких санкций. "Задушить российскую экономику раз и навсегда", - такая идея витает в политическом истеблишменте ЕС.