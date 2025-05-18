В Словакии хотят провести референдум об отмене санкций против РФ

Также Фицо высказался о возможном референдуме по отмене антироссийских санкций. Он сказал, что ему не нужен такой референдум, чтобы отклонить санкции, но если он состоится, он поддержит его. А если будут введены санкции, которые навредят Словакии, он наложит на них вето.