"Задушить российскую экономику раз и навсегда": в Европе хотят жестко наказать Путина за неявку на переговоры с Украиной
Европейские союзники Украины готовятся ввести дополнительные санкции против РФ после его неявки на долгожданные переговоры в Турции.
Как сообщает издание POLITICO, сегодня в Албании состоится встреча британского премьера Кира Стармера, французского и украинского президентов Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече они обсудят, как остановить войну в Украине.
Разговор на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, неформальной встрече лидеров континента, будет сосредоточен на резком ужесточении санкций против Москвы, сообщили изданию четыре европейских чиновника. Карательные пошлины на российский импорт находятся в стадии обсуждения, сообщили два европейских чиновника. Хотя Евросоюз ввел значительные санкции против Кремля еще в 2022 году, но воздержался от полного торгового эмбарго против РФ.
В преддверии переговоров в Стамбуле высокопоставленный чиновник Великобритании предупредил, что если они не увенчаются успехом, разговор, скорее всего, "будет вращаться вокруг санкций и того, как мы можем объединить страны, чтобы начать те более жесткие санкции, о которых упоминалось в субботу в Киеве".
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейцам и американцам нужно "пойти дальше" и "задушить" российскую экономику, чтобы заставить Путина прекратить войну против Украины.
"Мы должны быть готовы ввести разрушительные санкции, которые могут задушить российскую экономику раз и навсегда", - сказал он.
По словам чиновника ЕС, инициатива введения новых санкций вдохновлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который предложил ввести 500-процентные пошлины на российский экспорт, если Путин не прекратит атаки на Украину.
Как мы уже сообщали, в Стамбуле должны были состояться переговоры между Украиной и Россией на высшем уровне. Однако, в последний момент было объявлено, что на встрече вместо Путина РФ будет представлять один из его помощников.