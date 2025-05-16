"Задушить российскую экономику раз и навсегда": в Европе хотят жестко наказать Путина за неявку на переговоры с Украиной

В преддверии переговоров в Стамбуле высокопоставленный чиновник Великобритании предупредил, что если они не увенчаются успехом, разговор, скорее всего, "будет вращаться вокруг санкций и того, как мы можем объединить страны, чтобы начать те более жесткие санкции, о которых упоминалось в субботу в Киеве".