Болеем за Tautumeitas! Сегодня состоится финал "Евровидения-2025"
Уже сегодня, 17 мая, состоится долгожданный финал песенного конкурса "Евровидение-2025", который в этом году принимает швейцарский город Базель. На сцену грандиозного шоу выйдут исполнители из разных стран Европы, чтобы побороться за победу и сердца миллионов зрителей.
Латвию под номером 11 в этом году представляет группа Tautumeitas, завоевавшая симпатии публики еще на национальном отборе. Их яркое, этнически вдохновленное выступление вызвало широкий резонанс, и теперь поклонники с нетерпением ждут их финального выхода на большую сцену.
В первом полуфинале соревновались 15 стран, в финал вышли Эстония, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Португалия и Украина. Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия и Кипр не прошли квалификацию.
Наряду с Латвией в финал "Евровидения" из второго полуфинала вышли Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Мальта и Греция, а Австралия, Черногория, Ирландия, Грузия, Чехия и Сербия в финал не прошли.
Помимо полуфиналистов, место в финале гарантировано Франции, Италии, Великобритании, Испании и Германии, которые вносят наибольший финансовый вклад в проведение конкурса, а также Швейцарии, прошлогоднему победителю.
Финал начнется в 22:00 и будет транслироваться в прямом эфире на LSM.lv, а также на официальном YouTube-канале "Евровидения". Зрители смогут голосовать за понравившиеся выступления через официальное приложение, SMS или телефонные звонки.
В Риге для поклонников конкурса будет организован показ на большом экране на Домской площади — это возможность собраться вместе и поддержать латвийских участниц.