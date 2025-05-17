Болеем за Tautumeitas! Сегодня состоится финал "Евровидения-2025"

Латвию под номером 11 в этом году представляет группа Tautumeitas, завоевавшая симпатии публики еще на национальном отборе. Их яркое, этнически вдохновленное выступление вызвало широкий резонанс, и теперь поклонники с нетерпением ждут их финального выхода на большую сцену.