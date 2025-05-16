Днем - хоккей, вечером - "Евровидение": в субботу на Домской площади болеем за наших!

«Мы рады и гордимся латвийскими Tautumeitas, которые завтра вечером выступят в большом финале "Евровидения". В Рижской думе мы приняли решение транслировать это грандиозное событие на большом экране на Домской площади. В субботу днем в Риге мы все вместе будем поддерживать наших хоккеистов на матче чемпионата мира, а вечером — держать кулачки за наших девушек на "Евровидении", чтобы они принесли нам удачу!» — отметил председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.