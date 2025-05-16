Днем - хоккей, вечером - "Евровидение": в субботу на Домской площади болеем за наших!
Чтобы жители столицы и гости города могли вместе следить за финалом «Евровидения» и выступлением латвийских представительниц — группы Tautumeitas — Рижская дума организует трансляцию финала в субботу, 17 мая, в 22:00 на Домской площади.
«Мы рады и гордимся латвийскими Tautumeitas, которые завтра вечером выступят в большом финале "Евровидения". В Рижской думе мы приняли решение транслировать это грандиозное событие на большом экране на Домской площади. В субботу днем в Риге мы все вместе будем поддерживать наших хоккеистов на матче чемпионата мира, а вечером — держать кулачки за наших девушек на "Евровидении", чтобы они принесли нам удачу!» — отметил председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
Домская площадь подготовлена и благоустроена для публичного просмотра трансляций, чтобы все желающие могли следить как за матчами чемпионата мира по хоккею, так и за финалом песенного конкурса «Евровидение».
Как известно, в субботу, 17 мая в 13:20 на чемпионате мира по хоккею Латвии предстоит сыграть с Финляндией, а уже 18 мая в 21:20 состоится матч против Словакии. Завершится групповой турнир для Латвии во вторник, 20 мая, матчем против Австрии (начало в 13:20).
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