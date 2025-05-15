Эффектное выступление Tautumeitas.
В Латвии
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Tautumeitas сделали это! Латвия прошла в финал "Евровидения"
В четверг в швейцарском городе Базель состоялся второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение", в котором за выход в финал боролись и представительницы Латвии — группа Tautumeitas с песней "Bur man laimi".
Право представить Латвию на "Евровидении" группа Tautumeitas завоевала в феврале, победив в национальном отборе Supernova с песней "Bur man laimi".
Номер девушек понравился публике, поэтому, как и в прошлом году, Латвия прошла в финал!
Tautumeitas в Швейцарии.
Финал "Евровидения" состоится в субботу, 17 мая. Без участия в полуфинале сразу прошли в финал Франция, Италия, Великобритания, Испания и Германия — как крупнейшие спонсоры конкурса, а также Швейцария — победитель прошлого года.
Страны, которые прошли во втором полуфинале:
В первом полуфинале соревновались 15 стран, из которых в финал прошли Эстония, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Португалия и Украина. Не прошли в финал Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия и Кипр.