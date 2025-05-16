Депутата выгнали из "Нового Единства" за оскорбительное высказывание после смерти Айзсилниеце

Дмитрий Голубев в своих записях на платформе X, комментируя смерть Айзсилниеце — известной также как гомеопат — среди прочего написал:

"Гомеопатия убивает невинных людей. Убивает массово. Поэтому каждый мертвый гомеопат — это чистая выгода для общества". В комментариях под этой записью бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила: "Ты просто дурак, Дмитрий. Даже не с большой "Д", а с маленькой "д". К тому же активный дурак, о чем свидетельствуют эти твои записи. Вещи надо называть своими именами".