Депутата выгнали из "Нового Единства" за оскорбительное высказывание после смерти Айзсилниеце
Из партии "Новое Единство" исключен ее член Дмитрий Голубев в связи с его высказываниями о смерти президента Латвийского общества врачей (LĀB) Илзе Айзсилниеце.
Дмитрий Голубев в своих записях на платформе X, комментируя смерть Айзсилниеце — известной также как гомеопат — среди прочего написал:
"Гомеопатия убивает невинных людей. Убивает массово. Поэтому каждый мертвый гомеопат — это чистая выгода для общества". В комментариях под этой записью бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила: "Ты просто дурак, Дмитрий. Даже не с большой "Д", а с маленькой "д". К тому же активный дурак, о чем свидетельствуют эти твои записи. Вещи надо называть своими именами".
После общественного возмущения это высказывание было рассмотрено Этической комиссией партии, которая пришла к выводу, что Голубева необходимо исключить. Правление партии единогласно приняло соответствующее решение, и с 14 мая Голубев более не является членом "Нового Единства".
Ранее сообщалось, что Илзе Айзсилниеце, родившаяся в 1966 году, недавно скончалась. Она была семейным врачом, гомеопатом, а также активно участвовала в формировании профессиональной среды медиков в Латвии.
Илзе Айзсилниеце родилась в 1966 году. Работала семейным врачом и гомеопатом. Получила образование в Латвийской медицинской академии, училась также на юридическом факультете Латвийского университета и изучала управление системой здравоохранения в Лондоне. В 2016 году была удостоена награды Латвийского общества врачей за пожизненный вклад.
Латвийская ассоциация медсестер подчеркивает, что Айзсилниеце внесла значительный вклад в развитие системы здравоохранения и укрепление профессиональной среды врачей. По информации LĀB, церемония прощания с Илзе Айзсилниеце состоится в субботу, 17 мая, в 15:00 в церкви Рижской лютеранской общины в Торнякалнсе.