Придется подождать! Погода улучшится только на следующей неделе

На этой неделе по-прежнему будет преимущественно облачно и дождливо, ночью ожидаются заморозки, а на побережье - порывистый ветер. На новой неделе количество осадков уменьшится, солнце будет светить часто, воздух станет теплее, хотя в конце следующей недели в Латвию снова придут более холодные воздушные массы.