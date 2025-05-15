Для участников Рижского марафона общественный транспорт будет бесплатным
В этом году Rimi Рижский марафон отмечает 35-летний юбилей и пройдет уже в эти выходные, 17–18 мая. Это крупнейшее подобное событие в Балтийском регионе, которое соберет около 40 000 участников из более чем 100 стран мира.
В честь юбилея организаторы подготовили множество нововведений, включая бесплатный проезд на общественном транспорте для всех участников.
Как воспользоваться бесплатным проездом?
Во время марафонского уикенда участники смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом – автобусами, трамваями и троллейбусами. В качестве билета необходимо предъявить стартовый номер марафона при проверке. Это удобное решение позволит бегунам легко добраться до места старта и обратно.
Во время марафона ожидаются значительные ограничения дорожного движения. Некоторые улицы и мосты через Даугаву будут закрыты или ограничены уже с вечера 16 мая. Также изменятся маршруты нескольких общественных транспортов.
Ранее сообщалось, что в связи с достижением лимита участников сегодня Рижский марафон Rimi закрывает регистрацию на Детский день и "DPD милю".