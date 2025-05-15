Регистрация на Детский день и "DPD милю" Рижского марафона Rimi закрыта

Традиционный Детский день Рижского марафона, который проходит за день до стартов на длинные дистанции — 17 мая на набережной 11 Ноября, в этом году стал особенно популярным не только благодаря разнообразным дистанциям (200 метров, 400 метров, 60-метровый "Toyota WESS суперспринт" и дистанция "Happy малыши"), но и множеству спортивных и азартных активностей, которые организаторы обеспечат прямо на набережной. Чтобы все участники гарантированно получили официальную медаль, организаторы вынуждены закрыть регистрацию раньше запланированного срока.