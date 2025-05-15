Регистрация на Детский день и "DPD милю" Рижского марафона Rimi закрыта
В связи с достижением лимита участников сегодня Рижский марафон Rimi закрывает регистрацию на Детский день и "DPD милю".
Оба субботних мероприятия Рижского марафона Rimi, которые состоятся 17 мая, оказались особенно популярными: в Детском дне смогут поучаствовать 10 000 детей, а в "DPD миле" примут участие 6000 человек.
Традиционный Детский день Рижского марафона, который проходит за день до стартов на длинные дистанции — 17 мая на набережной 11 Ноября, в этом году стал особенно популярным не только благодаря разнообразным дистанциям (200 метров, 400 метров, 60-метровый "Toyota WESS суперспринт" и дистанция "Happy малыши"), но и множеству спортивных и азартных активностей, которые организаторы обеспечат прямо на набережной. Чтобы все участники гарантированно получили официальную медаль, организаторы вынуждены закрыть регистрацию раньше запланированного срока.
Вторая субботняя дистанция, регистрация на которую также сегодня закрывается — это популярная "DPD миля", которая соберет не только претендентов на медали чемпионата Латвии в забеге на милю, но и участников самых разных возрастов и уровней подготовки, желающих пробежать 1609-метровую трассу от Художественного музея до памятника Свободы.
Регистрация все еще открыта для длинных дистанций 18 мая — 5,7 км, 10 км, 21 км и 42 км. Подать заявку можно до 20:00 17 мая.