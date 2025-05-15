Брюссель назвал две страны, которые следующими вступят в ЕС. Украины среди них нет
Через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Киев подал заявку на вступление в Европейский союз. Но членство в ЕС для украинцев до сих пор в тумане.
В июне прошлого года ЕС согласился начать переговоры о членстве с Украиной, а в 2025 году была представлена дорожная карта присоединения Украины к союзу. Однако вперед Украины, похоже, пропускают две другие страны.
Как сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта, расширение ЕС на Западные Балканы вновь стало приоритетов. Начав на днях турне по региону, Кошта заявил, что стабильность и процветание Европы в будущем зависят от расширения Евросоюза. Он пообещал двум странам, что ЕС настроен возобновить процесс их присоединения, который в последнее время застопорился, в том числе из-за сомнений ряда стран-членов. Как заявил Кошта в интервью Euronews, первыми к ЕС могут присоединиться страны Юго-Восточной Европы — Албания и Черногория.
«Вторжение России в Украину ускорило процесс присоединения Украины и Молдовы, поэтому было бы несправедливо, если бы страны Западных Балкан оказались позади. Это подталкивает их к ускорению реформ», — пояснил он.
Тем временем, в ЕС пересчитали украинских беженцев. Оказалось, что в Латвии их больше, чем в большинстве других стран.