Брюссель назвал две страны, которые следующими вступят в ЕС. Украины среди них нет

Как сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта, расширение ЕС на Западные Балканы вновь стало приоритетов. Начав на днях турне по региону, Кошта заявил, что стабильность и процветание Европы в будущем зависят от расширения Евросоюза. Он пообещал двум странам, что ЕС настроен возобновить процесс их присоединения, который в последнее время застопорился, в том числе из-за сомнений ряда стран-членов. Как заявил Кошта в интервью Euronews, первыми к ЕС могут присоединиться страны Юго-Восточной Европы — Албания и Черногория.