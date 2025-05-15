ВИДЕО: чтобы угодить Трампу, саудиты пригнали для него передвижной McDonald's

Тяга Трампа к фастфуду хорошо известна — так, после того как он заболел COVID-19 в 2020 году, он потребовал принести ему еду из McDonald's. Во время своего первого президентского срока Трамп устроил в Белом доме фуршет из блюд фастфуда, когда принимал чемпионов национального студенческого футбольного турнира — команду «Клемсон Тайгерс» — в 2019 году.