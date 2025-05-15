ВИДЕО: чтобы угодить Трампу, саудиты пригнали для него передвижной McDonald's
Саудовская Аравия приложила все усилия, чтобы Дональд Трамп чувствовал себя как дома во время визита в королевство.
Президент США хорошо известен своей любовью к мясной пище — бургерам, стейкам, мясному рулету, а также к мороженому. Чтобы полностью удовлетворить его гастрономические предпочтения, саудовцы организовали мобильный ресторан McDonald's. Фото McDonald's на колесах быстро распространилось в социальных сетях. По сообщениям местных СМИ, мобильный ресторан был размещен неподалеку от королевского дворца Саудовской Аравии.
Тяга Трампа к фастфуду хорошо известна — так, после того как он заболел COVID-19 в 2020 году, он потребовал принести ему еду из McDonald's. Во время своего первого президентского срока Трамп устроил в Белом доме фуршет из блюд фастфуда, когда принимал чемпионов национального студенческого футбольного турнира — команду «Клемсон Тайгерс» — в 2019 году.
Во время предвыборной кампании в прошлом году Трамп даже поработал на кухне McDonald's в Пенсильвании, где жарил картофель фри. Он также обслуживал клиентов в окошке для авто, приветствовал их и обещал, что, если его изберут, он сделает США «лучше, чем когда-либо».
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