Слова депутата о "пользе мертвых гомеопатов", сказанные после смерти Илзе Айзсилниеце, оценит партийный совет по этике
Совет партии "Новое Единство" по этике в ближайшие дни оценит высказывания члена партии Дмитрия Голубева о смерти президента Латвийского общества врачей (ЛОВ) Илзе Айзсилниеце.
Дмитрий Голубев в своих записях на платформе Х об Айзсилниеце, известной как гомеопат, среди прочего заявил: "Гомеопатия убивает невинных людей. Убивает массово. Поэтому каждый мертвый гомеопат — это чистая выгода для общества". В комментариях под этой записью бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила: "Ты просто дурак, Дмитрий. Даже не с большой "Д", а с маленькой "д". К тому же активный дурак, о чем свидетельствуют эти твои записи. Вещи надо называть своими именами".
Теперь "Новое Единство" в заявлении указало, что политическая организация решительно выступает за высокие этические и моральные нормы, а также за уважительное отношение к каждому члену общества, и такую ответственность ожидает от каждого члена, который, вступая в партию, подтвердил приверженность ценностям партии, обязавшись соблюдать ее как в своих политических решениях, так и в публичной коммуникации.
Категорически осудив прозвучавшее заявление, политическая сила созвала внеочередное заседание совета по этике, на котором этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни.