Это вы автобус вызывали? Для отдаленных регионов Латвии создадут аппликацию для заказа общественного транспорта

Предполагается, что эти транспортные услуги будут рассчитаны на ограниченное количество пассажиров с использованием автомобилей категории M1 — от четырех до восьми мест. Планируется, что транспорт по запросу будет предоставляться на автомобилях категории M1 с нулевыми или низкими выбросами. Для поощрения самоуправлений выбирать такие транспортные средства в рамках проекта также будет оказана финансовая поддержка для установки станций зарядки. Yеобходимое финансирование на приобретение транспорта и установку зарядных станций составляет 9,236 миллиона евро с НДС.