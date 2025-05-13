Это вы автобус вызывали? Для отдаленных регионов Латвии создадут аппликацию для заказа общественного транспорта
Правительство поддержало подготовленные Министерством сообщения поправки к Закону об услугах общественного транспорта, которые, в том числе, предусматривают внедрение мобильного приложения и диспетчерского центра для автотранспорта по запросу в отдаленных сельских регионах.
Необходимое финансирование для разработки диспетчерской службы и приложения прогнозируется в размере 300 000 евро с НДС. В приложении будут отмечены зоны, в которых доступен транспорт по запросу, и указано, за сколько времени нужно сделать заказ.
В рамках этой модели пассажиров будут подвозить к ближайшей региональной автобусной или железнодорожной остановке либо в центр самоуправления. Планируется установить фиксированную плату за поездку вне зависимости от пройденного расстояния (зональный принцип), которую самоуправление полностью или частично компенсирует малоимущим лицам.
Предполагается, что эти транспортные услуги будут рассчитаны на ограниченное количество пассажиров с использованием автомобилей категории M1 — от четырех до восьми мест. Планируется, что транспорт по запросу будет предоставляться на автомобилях категории M1 с нулевыми или низкими выбросами. Для поощрения самоуправлений выбирать такие транспортные средства в рамках проекта также будет оказана финансовая поддержка для установки станций зарядки. Yеобходимое финансирование на приобретение транспорта и установку зарядных станций составляет 9,236 миллиона евро с НДС.
Министерство поясняет, что обеспечение индивидуальных потребностей пассажиров становится все более трудной задачей для госбюджета, поэтому в малонаселенных районах необходимо развивать новый подход к обслуживанию пассажиров, чтобы не только улучшить показатели рентабельности предоставления общественного транспорта в целом, но и повысить уверенность потенциальных пассажиров в его надежности.
Небольшая транспортная революция ожидается и в Риге. В столице решено запустить ночные автобусы. О том, куда они поедут и в какое время - прочитать можно здесь.