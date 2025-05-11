"Это хороший знак": Зеленский ответил на предложение Путина об окончании войны

Прекращение огня должно быть первым шагом к началу переговоров между Россией и Украиной. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. "Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня", - подчеркнул он.