"Это хороший знак": Зеленский ответил на предложение Путина об окончании войны
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Владимира Путина возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» в четверг, 15 мая, в Стамбуле.
Прекращение огня должно быть первым шагом к началу переговоров между Россией и Украиной. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. "Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня", - подчеркнул он.
При этом Зеленский отметил, что необходимо прекращение огня уже с 12 мая. "Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - написал Зеленский.
Как сообщал Otkrito.lv, в ночь с 10 на 11 мая Владимир Путин выступил с заявлениями относительно войны, которую Российская Федерация ведет против Украины. Путин заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров. Он обвинил Украину в срыве переговоров в 2022 году, и предложил восстановить их 15 мая - в Турции, без предварительных условий. Завтра он поговорит об этом с турецким лидером Эрдоганом.
Путин обвинил Украину в многочисленных нарушениях "перемирия" - моратория на удары по энергетике, "пасхального перемирия", а также "перемирия" на 9 мая, объявленного Россией в одностороннем порядке. Об атаках на украинскую инфраструктуру и мирные города глава РФ и не вспомнил, сообщает УНИАН.