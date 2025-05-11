Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий
Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовал Кремль.
Выступление Путина продолжалось менее 20 минут, оно стартовало около половины второго ночи, с опозданием на полтора часа. Журналистам не дали возможность задать вопросы. Политик заявил, что Москва и Киев могут провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая — несмотря на то, что Украина «саботировала инициативы РФ о прекращении огня»: «Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — сообщил он.
Россия надеется, что глава Турции Эрдоган поспособствует проведению переговоров, ранее Анкара неоднократно выражала готовность к этому. Завтра у Путина состоится разговор с президентом Турции.
«Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной», — заявил Путин.
В полночь с 10 на 11 мая истек срок перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. О 30-дневном перемирии с Украиной, на котором настаивает Зеленский и лидеры западных стран, Путин не сказал ни слова.
Ранее сегодня в Киеве прошли переговоры глав Украины, Франции, ФРГ, Великобритании и Польши. Политики заявили, что Киев готов к 30-дневному прекращению огня с Россией уже с 12 мая, и призвали к этому Россию. Источники Axios утверждают, что Украина проинформировала США о намерении начать прямые переговоры с Россией — если Москва пойдет на длительное прекращение огня.
30-дневное перемирие также фигурирует в плане из 22 пунктов, который за последние дни составили и согласовали американские, европейские и украинские переговорщики. Об этом пишет NBC News sо ссылкой на западного чиновника. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф должен вскоре представить его Путину.