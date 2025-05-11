Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий

Выступление Путина продолжалось менее 20 минут, оно стартовало около половины второго ночи, с опозданием на полтора часа. Журналистам не дали возможность задать вопросы. Политик заявил, что Москва и Киев могут провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая — несмотря на то, что Украина «саботировала инициативы РФ о прекращении огня»: «Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — сообщил он.