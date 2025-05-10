Составлен перечень условий для перемирия, которые Вашингтон скоро передаст Москве. Что в этом списке?

"Мы здесь вместе с Соединенными штатами обращаемся к Путину открыто: если вы серьезно думаете о мире, - именно сейчас шанс это продемонстрировать. Речь идет, подчеркиваю, о безусловном 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров после достижения прекращения огня, без дополнительных условий, без задержек. Путин хочет условий, он, вместо прекращения огня, парад военный организовал, он еще раз бросает вызов, он отказывается, несмотря на наши многочисленные призывы, несмотря на призывы от Украины", - заявил по итогам встречи британский премьер Кир Стармер.