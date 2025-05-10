Составлен перечень условий для перемирия, которые Вашингтон скоро передаст Москве. Что в этом списке?
Переговорщики из США, стран Европы и Украины за последние несколько дней согласовали перечень условий для перемирия с РФ из 22 пунктов, которые спецпредставитель главы Вашингтона Стив Уиткофф должен представить российскому президенту Владимиру Путину.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американского и два западных чиновника, которые знакомы с ходом обсуждений. Отмечается, что в перечень условий, в частности, входит пункт о запрете вступления Украины в НАТО, а также то, что США не будут поддерживать членство Киева в Альянсе. Также стороны согласовали условие о 30-дневном прекращении огня.
"Если Путин хочет выхода, вот его выход", - сказал чиновник о перечне условий во время разговора с журналистами. Европейский чиновник заявил в комментарии изданию, что оценки разведки указывают на то, что Путин по-прежнему привержен максималистским целям в войне против Украины. Он не заинтересован в достижении урегулирования путем переговоров.
Как мы уже сообщали, сегодня в Киев прибыли лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши. Они тоже настаивают на 30-дневном перемирии, как того когда-то хотел президент США Дональд Трамп.
"Мы здесь вместе с Соединенными штатами обращаемся к Путину открыто: если вы серьезно думаете о мире, - именно сейчас шанс это продемонстрировать. Речь идет, подчеркиваю, о безусловном 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров после достижения прекращения огня, без дополнительных условий, без задержек. Путин хочет условий, он, вместо прекращения огня, парад военный организовал, он еще раз бросает вызов, он отказывается, несмотря на наши многочисленные призывы, несмотря на призывы от Украины", - заявил по итогам встречи британский премьер Кир Стармер.