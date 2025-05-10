Визит доброй воли: в Киев прибыли Макрон, Стармер, Мерц и Туск
Сегодня утром в Киев прибыли лидеры Франции, Польши, Великобритании и Германии.
Как сообщает УНИАН, на железнодорожном вокзале премьер-министра Польши Дональда Туска встретили министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак. За Туском в столицу вместе на поезде прибыли и новый канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы будем стоять в Киеве в знак солидарности с Украиной в свете продолжающегося российского вторжения", - написал Мерц в Х. Как сообщает DW, он также подтвердил, что все четыре страны поддерживают инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии в войне.
Auf dem Weg nach Kyjiw.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 9, 2025
Die Ukraine kann sich auf uns verlassen. pic.twitter.com/R4Tz03iZdx
"Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире. Мы готовы поддержать мирные переговоры, которые должны быть начаты как можно скорее с целью технической реализации прекращения огня и подготовки всеобъемлющего мирного соглашения", - добавил недавно избранный федеральный канцлер.
Встречи так называемой "коалиции доброй воли" намечены на 10 мая в Киеве. Об этом в обращении к лидерам стран - участниц Объединенных экспедиционных сил 9 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции желающих, впереди - серьезная работа. Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением", - подчеркнул Зеленский.