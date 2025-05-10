Визит доброй воли: в Киев прибыли Макрон, Стармер, Мерц и Туск

Встречи так называемой "коалиции доброй воли" намечены на 10 мая в Киеве. Об этом в обращении к лидерам стран - участниц Объединенных экспедиционных сил 9 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции желающих, впереди - серьезная работа. Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением", - подчеркнул Зеленский.