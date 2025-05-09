Названа дата возобновления суда по делу о Золитудской трагедии. Пока шел процесс, одна обвиняемая уже умерла
Рижский окружной суд 3 сентября в 10:00 планирует продолжить рассмотрение уголовного дела о трагедии в Золитуде, в рамках которого обвиняются несколько человек.
Среди обвиняемых — инженер-строитель Иварс Сергетс, эксперт по строительным проектам Андрис Гулбис, руководитель строительных работ компании Re&Re Станислав Кумпиньш, строительный инспектор Мартиньш Драудиньш и Янис Балодис.
Ранее Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда в части обвинения в адрес инженера Сергетса, указав, что часть обвинений была исключена без обоснования. Что касается оправдания Гулбиса, Кумпиньша, Драудиньша и Балодиса приговор отменен из-за недостаточной аргументации при отклонении доказательств обвинения. В остальной части приговор был оставлен без изменений.
До сих пор виновным был признан только инженер Сергетс, которому суд первой инстанции назначил 6 лет лишения свободы, а апелляционный суд позже увеличил срок до 6,5 лет. Ему также было назначено выплатить 5,5 млн евро компенсации морального вреда и запрещено работать по профессии в течение пяти лет.
В связи с делом поступило более 50 апелляций от пострадавших, а также апелляционные жалобы от защиты Сергетса и протест от прокуратуры. Прокуратура просит признать виновными также других участников — включая архитектора Андриса Калинку, бывшую руководительницу отдела оценки проектов Рижской стройинспекции Марику Трейю (которая, как стало известно агентству LETA, уже умерла), бывшую замглавы строительной инспекции Айю Мельникову и сотрудницу Maxima Latvija Инну Шуваеву.
Трагедия произошла 21 ноября 2013 года, когда в Золитуде обрушилась крыша торгового центра Maxima. Погибли 54 человека, десятки были тяжело ранены. Причиной трагедии стали ошибки в расчетах нагрузок на крышу. Обвинения были предъявлены девяти лицам по статьям о нарушении строительных норм, халатности, причинении смерти по неосторожности и нарушении правил охраны труда.
С момента трагедии прошло уже более десяти лет, но до сих пор нет никаких решений о будущем территории по ул. Приедайнес, 20, где находился печально известный магазин. Как считает общество пострадавших в золитудской трагедии, на этом месте нужно снести все объекты, в том числе 12-этажное жилое здание, и создать мемориал.