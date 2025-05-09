Названа дата возобновления суда по делу о Золитудской трагедии. Пока шел процесс, одна обвиняемая уже умерла

С момента трагедии прошло уже более десяти лет, но до сих пор нет никаких решений о будущем территории по ул. Приедайнес, 20, где находился печально известный магазин. Как считает общество пострадавших в золитудской трагедии, на этом месте нужно снести все объекты, в том числе 12-этажное жилое здание, и создать мемориал.