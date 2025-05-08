Как дрон среди ясного неба: тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены полетов над Москвой
Чтобы обезопасить парад на 9 мая от активизировавшихся украинских дронов, в московских аэропортах отменено множество рейсов. В том числе из Турции.
Как сообщают росСМИ, российские туроператоры сейчас экстренно решают вопросы с туристами из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний в Россию. По данным Ассоциация туроператоров РФ, отмена рейсов затронет более 15 тысяч пассажиров.
Turkish Airlines только 8 мая отменила 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Авиакомпания Pegasus Airlines отменила из этого же аэропорта четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Семь рейсов в Анталью и Стамбул отменены из Санкт-Петербурга.
На турецких курортах, соответственно, тоже застряли тысячи россиян с отмененных рейсов в Россию. Ожидается, что ближайшее время число туристов, которые не смогу вылететь в Россию, серьезно вырастет.
Украинские дроны уже с 7 мая предпринимают массовые атаки на цели в Москве, прежде всего на аэродромы, с которых взлетают участвующие в параде 9 мая самолеты. Из-за этого аэропорты в столице РФ постоянно закрываются. Но атакует ли Украина Москву на 9 мая?