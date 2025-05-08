Как дрон среди ясного неба: тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены полетов над Москвой

Turkish Airlines только 8 мая отменила 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Авиакомпания Pegasus Airlines отменила из этого же аэропорта четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Семь рейсов в Анталью и Стамбул отменены из Санкт-Петербурга.