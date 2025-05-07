Помощью бродячим животным в Риге займется новая организация после конфликта самоуправления с предыдущим исполнителем

Как сообщалось, "Социальное предприятие Zoopolicija.lv" перед праздниками распространило информацию о том, что с мая больше не будет реагировать на вызовы о бродячих, травмированных или беспомощных животных в Рижском самоуправлении. В компании пояснили, что Zoopolicija больше не будет принимать вызовы по Риге, так как для выполнения обязанностей предприятию не хватает сотрудников и средств, а также больше нет оснований для сотрудничества, и что за сложившуюся ситуацию несет ответственность Рижское самоуправление из-за безответственных и нелогичных действий его чиновников.