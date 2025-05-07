Финансовая разведка бьет рекорды: заморожено почти 50 млн подозрительных евро!

В прошлом году Служба финансовой разведки (СФР) приняла решения о временном замораживании средств на сумму 49,72 млн евро, говорится в годовом отчете учреждения. В 2024 году СФР получила 5501 сообщение о подозрительных сделках, что примерно на 10% меньше, чем в 2023 году, а также 95 518 деклараций субъектов закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств, что примерно на 6% больше, чем в 2023 году.