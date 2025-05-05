Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на зарубежные фильмы
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что намерен спасти умирающую американскую киноиндустрию, введя 100-процентные пошлины на иностранные кинофильмы.
Как сообщает BBC, в посте о кино в своей сети Truth Social Дональд Трамп заявил, что американская киноиндустрия «умирает очень быстрой смертью», потому что другие страны всеми способами переманивают людей и студии к себе.
«Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это скоординированные действия других стран, и поэтому это — угроза Национальной Безопасности», — написал Трамп и объявил, что поручает Министерству торговли и Торговому представительству США «немедленно начать процесс» ввода 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы.
По данным аналитиков, доля США в затратах на производство кино и кассовых сборах в мире, действительно, падает, но Соединенные Штаты все же остаются безоговорочным лидером на этом рынке.
В другом посте Дональд Трамп объявил, что решил снова открыть и расширить знаменитую тюрьму на острове Алькатрас в бухте Сан-Франциско. Ее закрыли 62 года назад. По мысли Трампа, в этой тюрьме будут содержаться самые опасные преступники, и она станет «символом закона, порядка и правосудия».
Тюрьма Алькатрас изначально была морским фортом. В начале XX века форт переоборудовали в военную тюрьму. Затем, в 1930-х годах, тюрьма перешла в ведение гражданского министерства юстиции. В ней сидел, например, знаменитый гангстер Аль Капоне. После закрытия на Алькатрасе и об Алькатрасе сняли несколько художественных фильмов, а сейчас он служит туристической достопримечательностью.
С получением в этом году "Оскара", латвийская киноиндустрия вышла на мировой уровень и тоже уже может опасаться санкций со стороны США. Недавно анимационный фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" был показан на центральной площади Сокало в столице Мексики, Мехико. Мероприятие собрало тысячи зрителей.