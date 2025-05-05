Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на зарубежные фильмы

В другом посте Дональд Трамп объявил, что решил снова открыть и расширить знаменитую тюрьму на острове Алькатрас в бухте Сан-Франциско. Ее закрыли 62 года назад. По мысли Трампа, в этой тюрьме будут содержаться самые опасные преступники, и она станет «символом закона, порядка и правосудия».