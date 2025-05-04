Создатель "Потока" Гинтс Зилбалодис раскрывает название и замысел нового фильма
Недавно анимационный фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" пережил одно из самых значительных событий в своей истории — показ на центральной площади Сокало в столице Мексики, Мехико. На мероприятии, собравшем тысячи зрителей, Зилбалодис также представил информацию о своем следующем проекте.
Во время визита в Мексику, приуроченного к презентации «Потока», Зилбалодис поделился эксклюзивными деталями своей новой ленты. На пресс-конференции перед показом фильма он рассказал, что уже работает над новым анимационным проектом, хотя на данный момент работа временно приостановлена из-за международного турне.
Следующая анимационная картина Зилбалодиса будет называться «Limbo». В ней появятся диалоги и человеческие персонажи. Это будет личная история о сложных выборах в мире, переживающем разрушение. Фильм будет создан с использованием новой анимационной техники — с особенно длинными и непрерывными сценами. В настоящее время Зилбалодис активно работает над сценарием.
«Это будет новый вызов, — сказал он. — Надеемся завершить проект быстрее, чем "Поток". Тогда нам потребовалось пять лет, теперь, возможно, хватит трех», — отметил режиссер.
Он также раскрыл концептуальную связь между двумя фильмами: мечтательная сцена из последней трети «Потоке», в которой птица поднимается в воздух, будет расширена и переосмыслена в «Limbo».