Создатель "Потока" Гинтс Зилбалодис раскрывает название и замысел нового фильма

Следующая анимационная картина Зилбалодиса будет называться «Limbo». В ней появятся диалоги и человеческие персонажи. Это будет личная история о сложных выборах в мире, переживающем разрушение. Фильм будет создан с использованием новой анимационной техники — с особенно длинными и непрерывными сценами. В настоящее время Зилбалодис активно работает над сценарием.