Трамп примерил образ папы римского - католики негодуют
Некоторые католики раскритиковали президента США Дональда Трампа за пост в его социальной сети Truth Social, где глава Белого дома предстает в образе папы римского, сообщает ВВС.
На фото Трамп изображен в белой сутане и митре, с большим крестом и поднятым указательным пальцем.
Пост был размещен в момент, когда католики по всему миру скорбят по умершему папе Франциску и готовятся к выборам следующего понтифика.
До этого Трамп уже шутил по этому поводу и сказал журналистам, что «сам хотел бы стать папой римским».
На публикацию Трампа отреагировала Католическая конференция Нью-Йорка, в которую входят епископы этого штата. «В этой фотографии нет ничего смешного, господин президент, — сказано в заявлении организации. — Мы только что похоронили нашего любимого папу Франциска, и кардиналы вскоре начнут торжественный конклав, чтобы избрать нового наследника Святого Петра. Не надо над нами издеваться».
Под постами Трампа в соцсетях разгорелась ожесточенная дискуссия. Многие пользователи сочли изображение оскорбительным, но некоторым из них шутка понравилась. Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни отказался ответить на вопрос о посте Трампа, когда его спросили об этом во время пресс-конференции в субботу.
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