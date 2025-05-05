Трамп примерил образ папы римского - католики негодуют

На публикацию Трампа отреагировала Католическая конференция Нью-Йорка, в которую входят епископы этого штата. «В этой фотографии нет ничего смешного, господин президент, — сказано в заявлении организации. — Мы только что похоронили нашего любимого папу Франциска, и кардиналы вскоре начнут торжественный конклав, чтобы избрать нового наследника Святого Петра. Не надо над нами издеваться».