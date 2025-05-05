Трамп примерил образ папы римского - католики негодуют
фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Дональд Трамп.
В мире

Трамп примерил образ папы римского - католики негодуют

Отдел новостей

Otkrito.lv

Некоторые католики раскритиковали президента США Дональда Трампа за пост в его социальной сети Truth Social, где глава Белого дома предстает в образе папы римского, сообщает ВВС.

На фото Трамп изображен в белой сутане и митре, с большим крестом и поднятым указательным пальцем. 

Пост был размещен в момент, когда католики по всему миру скорбят по умершему папе Франциску и готовятся к выборам следующего понтифика.

До этого Трамп уже шутил по этому поводу и сказал журналистам, что «сам хотел бы стать папой римским».

На публикацию Трампа отреагировала Католическая конференция Нью-Йорка, в которую входят епископы этого штата. «В этой фотографии нет ничего смешного, господин президент, — сказано в заявлении организации. — Мы только что похоронили нашего любимого папу Франциска, и кардиналы вскоре начнут торжественный конклав, чтобы избрать нового наследника Святого Петра. Не надо над нами издеваться».

Под постами Трампа в соцсетях разгорелась ожесточенная дискуссия. Многие пользователи сочли изображение оскорбительным, но некоторым из них шутка понравилась. Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни отказался ответить на вопрос о посте Трампа, когда его спросили об этом во время пресс-конференции в субботу.

26 апреля мир простился с папой римским Франциском.

Похороны папы римского Франциска (26.04.25)

26 апреля мир простился с папой римским Франциском. На похороны главы Католической церкви в Ватикане собрались сотни тысяч верующих, более ...

Темы

СШАДональд ТрампПапа римский Франциск

Другие сейчас читают